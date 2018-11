Macarena Vélez: "Austin definitivamente no volvería con Luciana"

Macarena Vélez visitó En boca de todos y habló de la relación entre Austin Palao y Luciana Fuster. "¿Sientes que Austin y Luciana nunca volverán?", le preguntó Facundo González a la modelo.

"Si Austin volvería, definitivamente no. Lo conozco bien, lo quiero un montón, lo estimo un montón y no es para él. Él se merece algo mucho mejor, no comparto muchas cosas y para mí Austin, olvídense, tiene mucho para más", dijo Macarena Vélez.

