Luis Miguel, la serie: Marcos Llunas se ríe de comparaciones con Luisito Rey.

Izan Llunas, quien interpretó a Luis Miguel en su niñez en la exitosa serie sobre su vida, se presentó en exclusiva en En boca de todos. El cantante y actor se mostró feliz por poder cumplir el sueño de una niña.

Detrás de cámaras captamos el incondicional apoyo que le brinda su papá, el también cantante Marcos Llunas. El compositor y productor cuida hasta el más mínimo detalle en la presentación de su hijo, por lo que ha sido comparado con Luisito Rey, el temible padre de Luis Miguel.

"Me río. Yo creo que ya me conocéis todos de hace tantos años, sabéis que la familia para nosotros es lo más importante. Lo que hago con mi hijo es cuidarlo, que él esté con los pies en el suelo, por supuesto su dinerito para él, que no lo toque, que se lo guarde, que nunca se sabe en la vida cómo te puede ir", declaró Marcos Llunas.

El hijo del también cantante Dyango se mostró orgulloso de que Izan Llunas haya ingresado a "Luis Miguel, la serie" por méritos propios. "Eso es maravilloso, él ha entrado haciendo el papel de Luis Miguel, eso es un milagro. Las casualidades existen y cuando las cosas son para uno nadie te las quita", afirmó.

