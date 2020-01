Lorna Cepeda "estalló" de risas al ver a Néstor Villanueva como Luis Miguel

¡No pudo contenerse! La actriz colombiana Lorna Cepeda, muy recordada por su papel como Patricia Fernández en la telenovela "Yo soy Betty, la fea", visitó por primera vez el set de En boca de todos para participar como jurado en un concurso.

Lorna Cepeda no imaginó protagonizar un divertido momento al ver a Néstor Villanueva caracterizado como Luis Miguel. El cantante se presentó en el concurso "Buscando al Sol peruano" al ritmo de la canción "Ahora te puedes marchar".

La popular "Peliteñida" de Betty, la fea, no dejaba de reírse cuando le preguntaron qué tal le pareció la interpretación. "Exacto (me divirtió), y de eso se trata no, estamos en el entretenimiento, en esta industria, entonces sí, súper bien", dijo la actriz, quien le dio nueve puntos al esposo de Flor Polo.

Todos los episodios de En boca de todos en TVGO. ¡Suscríbete Ahora!