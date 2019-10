Luciana Fuster a Said Palao: "Le queda grande la banda de capitán"

Luciana Fuster habló sobre la capitanía de Said Palao y no dudó en enviarle un fuerte mensaje tras no elegirla para el equipo de los Combatientes. El hermano de Austin Palao aseguró que la modelo ya no recuerda el tiempo que él fue su capitán en otro reality.

➤ Mira: Austin Palao envió sorpresivo mensaje a Luciana Fuster tras volver al reality

"Está acostumbrado a no decir las cosas claras, siempre trata de tapar lo que piensa y sus errores. Le queda grande la banda de capitán por algo los capitanes son Mario y Pancho desde hace bastante tiempo", sentenció Luciana Fuster.

Todos los episodios de En boca de todos en TVGO. ¡Suscríbete Ahora!