Luciana Fuster: ¿Por qué no saludó a Austin Palao por su cumpleaños?

Austin Palao estuvo de cumpleaños el último viernes y durante el programa en vivo de Esto es guerra fue saludado por sus compañeros, pero al aparecer Luciana Fuster no lo saludó y así lo confirmó el hermano de Said Palao.

"No hubo tal acercamiento como dices. Me saludaron varios amigos, colegas y gente de producción. Estoy respondiendo que no (me saludó)", comentó Austin Palao. La respuesta sorprendió a Ricardo Rondón, quien no ahondó a repreguntar más sobre el tema.

