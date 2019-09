Luciana Fuster: Ignacio Baladán envió piropo a la modelo detrás de cámaras

Ignacio Baladán envió tierno piropo a Luciana Fuster tras vinculación amorosa en detrás de cámaras del certamen de "El rostro más bello de la TV" de En boca de todos. El guerrero aseguró que la modelo vino más guapa y por eso se llevó su voto.

"Me pareció que vino más guapa Luciana Fuster y le di mi voto a ella. Es un voto no más. Todo lo van a vincular. si la llevo a su casa o no. Vivo mi vida tranquilo", comentó Ignacio Baladán. "Nadie le puede reprochar el voto". agradeció Luciana Fuster.

