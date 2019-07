Luciana Fuster hizo esto tras confirmar predicción de Reinaldo Dos Santos sobre Emilio Jaime.

¡Impactada! Luciana Fuster se mostró sorprendida tras confirmar la predicción de Reinaldo Dos Santos sobre el fin de su relación con Emilio Jaime. La integrante de Esto es guerra no esperaba que el Profeta de América acertara acerca de su futuro amoroso.

➤ Mira: Reinaldo Dos Santos: "Luciana Fuster y Emilio Jaime terminaron por infidelidad"

"Yo no sé si sea porque si Reinaldo Dos Santos lo dijo o solo coincidencias. No quiero tocar ese tema. Entonces ya no quiero escuchar nunca más a Reinaldo porque no quiero saber que pasará ahora", señaló Luciana Fuster.

Todos los episodios de En boca de todos en TVGO. ¡Suscríbete Ahora!