"Luciana Fuster ganará el Miss Perú", predijo Reinaldo Dos Santos

¡Lo afirmó! Luciana Fuster habló la posibilidad de postular como candidata al próximo concurso de Miss Perú y Reinaldo Dos Santos. le dijo una predicción que provocó un alboroto en el set de En boca de todos.

"Siempre he tenido la propuesta de participar en el Miss Perú. Me he reunido (con los organizadores), he estado conversando, pero todavía tengo que tomar la decisión", contó la integrante de Esto es guerra.

"Está indecisa, pero ella va a aceptar y lo ganará", aseguró el Profeta de América.

Aúnh piensa en la propuesta

