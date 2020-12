¿Luciana Fuster dejará EEG para ser conductora en México?

La vidente reveló que la modelo tiene un pretendiente muy famoso, pero que no se trata de Sebastian Yatra.

¿Luciana Fuster dejará Esto es guerra en la temporada 2021 para cumplir su sueño de ser conductora en México? Según la vidente Alexandra Quillay, la bella modelo dará que hablar al tener un programa en el extranjero y reveló que tiene un pretendiente muy conocido.

"Ella dará que hablar en un programa televisivo en México. Lo reafirmo o me dejo de llamar Alexandra Quillay. Ya hay pretendientes, pero no sé por quién se decide. Hay un cantante muy conodido, pero no es Sebastián Yatra. Es otro", precisó la vidente.

