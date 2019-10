¿Luciana Fuster confirmó que Austin Palao no la olvidó?

¡Se puso nerviosa! Luciana Fuster visitó En boca de todos y le recordaron cuando dijo que su expareja Austin Palao no deja de pensar en ella. Según la modelo, en ese momento se equivocó, pero los conductores no le creyeron.

"¿Quién sigue pensando en su ex? ¿Austin Palao o tú?", le preguntó Tula Rodríguez. "Por lo menos yo no pienso en Austin, pero habría que preguntarle a Austin si piensa en mí", respondió Luciana Fuster, a quien nuevamente interrogaron.

"Cabe la posibilidad de que Austin no te haya olvidado", agregó uno de los conductores. La integrante de Esto es Guerra aclaró que no puede responder por Austin Palao. "Si quieren saber si sigue pensando en mí pregúntenle. Yo no puedo decir nada sobre lo que él piensa", finalizó.

