Luciana Fuster: "Austin Palao tiene el rostro más bello de la TV"

¡No lo olvida! Luciana Fuster dejó impactados al revelar que considera a Austin Palao como el integrante de Esto es guerra que tiene el rostro más bello de la televisión. La modelo no dudó en elogiar con tremendo calificativo a su expareja.

"Hay otros que si dijo el nombre la mujer me pega, pero tengo uno en especial. El ex es el ex. La más linda y el rostro más bello. (Austin Palao) es rostro más bello", comentó Luciana Fuster detrás de cámaras del reality.

