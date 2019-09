Luciana Fuster fue sorprendida con foto de su pasado y así reaccionó

¡No me hagan eso! Luciana Fuster visitó el set de En boca de todos y fue sorprendida con algunas fotos de su pasado. La modelo afirmó que se veía "horrible", sobre todo cuando ingresó a Esto es Guerra Teens.

"Tenía 16 años y ni siquiera sabía hacerme las cejas ni los ojos, no me sabía maquillar. Yo tenía cara redonda, me ponía las sombras horrible. Me preguntan si me he operado la nariz, pero es porque ahora sé hacerme contorno, iluminador, igual mi lado derecho es más bonito que mi lado izquierdo", detalló Luciana Fuster.

Luciana Fuster: "No tengo ningún retoque en el cuerpo ni en la cara"



