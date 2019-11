Luciana Fuster aclaró que nunca más regresará con Austin Palao.

¡Basta de esas preguntas! Luciana Fuster al parecer ya se cansó de que la sigan vinculando con su expareja Austin Palao. Por ello, publicó un video en sus redes sociales aclarando que no volverá con él.

"Muchachones, basta con estas preguntas por favor, no volvería, el ex por algo es ex", aseguró Luciana Fuster, quien se mostró en las imágenes bastante seria. ¿Austin Palao pensará lo mismo sobre su ex?

