Leslie Shaw: "Me gusta estar soltera, he tenido muchos novios celosos"

Leslie Shaw reveló que sus exparejas desconfíaban porque la mayoría de productores y compositores son hombres.

Leslie Shaw presentó en En boca de todos su nueva canción "Sola y soltera" y Tula Rodríguez le preguntó sobre su estado sentimental. "Estoy soltera porque a mí me gusta, como digo en mis canciones, me gusta ser una mujer libre, soy muy independiente, tengo unos horarios complicados también", detalló.

"He tenido muchos novios celosos, lo digo porque nosotros nos quedamos en el estudio hasta tarde y la mayoría de productores y compositores son hombres. No he tenido suerte", afirmó Lesly Shaw sobre las parejas que eligió. La cantante agregó que es feliz estando soltera por el momento, pero uno nunca sabe.

Todos los episodios de En boca de todos en TVGO. ¡Suscríbete Ahora!