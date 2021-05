Korina Rivadeneira y Mario Hart lloraron por no pasar juntos el "Día de la madre"

La modelo sorprendió a su esposo y entre lágrimas contó que le da pena que Mario se pierda cosas importantes que le pasa a Larita.

Korina Rivadeneira se enlazó en una conmovedora videollamada para sorprender a Mario Hart ya que no pasarán juntos el Día de la madre debido a que su esposa y su hija Lara no pueden salir de Brasil. La actriz lloró desconsoladamente al contar que le da pena que Mario se pierda cosas importantes que le pasa a Larita en su día a día.

► Mira: Mario Hart apoyó a Alejandra Baigorria para ganar su primer juego para los Combatientes

"Tener a mi suegra y a Larita es tener un pedacito de Mario. Lo extraño mucho y me da muchísima pena que se pierda tan cosas, pero espero que pueda regresar pronto. Nosotras estamos bien acá, pero sin él no es lo mismo", comentó entre lágrimas la modelo. Por su lado, el piloto se conmovió por el mensaje de su esposo e intentó tranquilizar a su esposa al prometerle que si no regresan a fin de mayo él viajará a Brasil.

Todos los episodios de En boca de todos en TVGO. ¡Suscríbete Ahora!

Mario Hart celebra su cumpleaños sin Korina Rivadeneira y su hija Lara: "Las extraño"