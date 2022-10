Korina Rivadeneira sobre reconciliación de Rodrigo Cuba y Ale Venturo: “Yo no perdonaría algo así”

Korina Rivadeneira no dudó en dar su opinión sobre el polémico tema del ampay de Rodrigo Cuba con una misteriosa jovencita en una fiesta en Piura, pero lo que ha llamado más la atención del público son las imágenes que se han difundido hoy en donde aparece Ale Venturo inaugurando su nuevo local muy bien acompañada del ‘Gato’.

Sin embargo, la venezolana se mostró muy indignada sobre las imágenes y cómo se sentiría ella si le tocara vivir: “Yo me pongo en la situación de que él le haya dicho que es su prima de la provincia y que estaba bromeándose con ella, pero de todas maneras yo no lo perdonaría”.

Por eso Ricardo Rondón intentó poner en aprietos a Korina preguntándole sobre cómo actuaría ella en caso de enterarse de una infidelidad de su esposo Mario Hart: “No lo veo nunca más en mi vida, o me voy yo de la casa, que no debería, o no le abro las puertas. Que tiene él que estar haciendo por haya con una mujer abrazándola, besuqueándola, nada que ver”.