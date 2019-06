Mario Hart: ¿Korina Rivadeneira lo obliga a subir fotos juntos en Instagram?

Korina Rivadeneira fue sorprendida por Maju Mantilla tras preguntarle si ella se consideraba una pareja "Chicle bomba" en referencia a una relación muy pegajosa. La modelo aseguró que no s siente identificada ya que Mario Hart no es un chicle con ella.

"Yo soy muy fastidiosa para tomarme fotos con él. Siempre quiero tomarme fotos con él y no lo tolera ni soporta, pero lo obligo y tomamos la foto. A lo que no le obligo es a subir las fotos y eso me sorprende porque lo sube con un mensaje súper amoroso y lindo", afirmó Korina Rivadeneira.

