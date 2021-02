Korina Rivadeneira a Mario Hart: "A mí no me metas en tus problemas con Michela Elías"

Mario Hart pidió a Korina Rivadeneira que lo respalde como un histórico de Combate, pero ella se negó.

Michela Elías no considera a Mario Hart como un histórico de Combate porque se olvida de las coreografías en vivo. Sin embargo, el piloto se defendió y dijo que inclusive baila mejor que la guerrera, pidiéndole a Korina Rivadeneira su apoyo, pero ella se negó.

Michela Elías sobre Mario Hart: "Hay personas que representan mejor Combate en EEG"

"Estoy de acuerdo con Michela en muchísimas cosas, sobre todo en que alguien que no baila mucho no me puede estar criticando los pasos de baile de Combate. Así sea que me los olvidé estoy bailando mejor que Michela", dijo Mario Hart en En boca de todos.

En ese momento el capitán de Esto es Guerra volteó a ver a Korina Rivadeneira y le pidió que diga que es un buen bailarín. "A mí no me metas en tus problemas", fue la contundente respuesta de la venezolana.

