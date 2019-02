Korina Rivadeneira hizo este pedido a Mario Hart por San Valentín.

Korina Rivadeneira visitó el programa En boca de todos en la previa del Día de San Valentín y contó muy emocionada que ya preparó su sorpresa para la celebración de esta romántica fecha junto a su esposo Mario Hart.

"Mañana es nuestro día. Todavía no sabemos (qué vamos a hacer), espero que me tenga una sorpresa preparada, yo tengo una para él también, pero es una sorpresa de la que no se puede hablar", fue el pedido de Korina Rivadeneira para su amado Mario Hart.

