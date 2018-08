Katty García: Así luce su hijo Antonio a los siete meses.

Katty García estuvo en un enlace con En boca de todos y presentó a su hijo Antonio, quien el pasado 12 de julio cumplió siete meses. La exbailarina contó que se encuentra completamente feliz junto a su bebé y cada día está aprendiendo a ser la mejor mamá.

"Definitivamente la rebelde Katty quedó atrás, el estar lejos de mi familia me ha impedido que mi mamá me apoye en algunas cosas y casi todo lo hago sola en compañía de mi pareja, pero estoy feliz, amo los días que tengo con mi hijo, estoy completamente feliz", declaró Katty García.

La exbailarina contó que sueña con volver a Perú para que toda su familia pueda conocer a su bebé, ya que ahora vive con su papá en Miami. "Muchas personas que están en mi situación saben que no es tan fácil, que los papeles no te los dan de la noche a la mañana, pero ya no falta nada para que yo y Antonio podamos estar en Perú", declaró Katty García.

"Antonio es la persona que toda la vida quise tener, en realidad era mi sueño convertirme en madre y creo que tomé una buena decisión. Antonio es completamente mi vida, ha cambiado mucho a Katty García, no quedó nada de lo que era antes", finalizó la modelo.

