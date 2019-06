Kate Candela confirmó relación con coreógrafo Kervin Valdizán

Kate Candela visitó el set de En boca de todos y confirmó que está enamorada. La cantante dio detalles de su romance con el coreógrafo Kervin Valdizán, con quien tiene todavía poco tiempo de relación.

"Sí, estoy enamorada, estoy feliz, estoy viviendo una etapa maravillosa porque me va bien en el trabajo, me va bien con mi familia y me va bien en el amor", dijo una emocionada Kate Candela.

La exintegrante de Son Tentación también se refirió a su relación con Kervin Valdizán, bailarín profesional y director artístico. "Es mi enamorado, tenemos poco tiempo de relación, pero ya nos conocemos bastante tiempito, un año y algo de conocidos", afirmó.

