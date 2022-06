Kate Candela cantó "El amor más bonito" e impactó a Tito Nieves: "No hay manera de superar eso"

"Yo me retiro del canto, no la canto más, que la cante Kate Candela, imagínate, no hay manera de superar eso. Oye, te felicito, tú sabes que la original la cantó Rocío Dúrcal y esa canción la compuso el maestro Marco Antonio Solís, te felicito, muchas gracias, muchas gracias", afirmó "El Pavarotti de la Salsa" muy agradecido con la salsera peruana.