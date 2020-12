Karla Gálvez sobre Miguel Trauco: "No hay posibilidades de regresar"

Expareja de Trauco confirmó que no se va a reconciliar con él.

Karla Gálvez, expareja de Miguel Trauco, habló en exclusiva para En boca de todos e indicó que no piensa regresar con el padre de sus hijos. Aseguró que tienen una buena relación como padres y cada uno es libre de hacer lo que quiera.

"Si nosotros estamos bien como amigos mis hijos van a estar bien. Nosotros desde que nos separamos cada uno hace su vida como le parezca. No hay reconciliación, no hay nada. No hay posibilidades de regresar.", contó.

