Karen Dejo se incomodó por pregunta sobre su galán francés Jonathan Laurent.

Karen Dejo estaba en enlace en vivo desde su departamento con En boca de todos y se le notó un poco incómoda al escuchar algunas preguntas sobre su galán francés Jonathan Laurent, con quien viajó a Máncora hace unas semanas atrás.

➤ Mira: Karen Dejo: Productora la criticó duramente y desmintió tras queja

"Yo no me tengo que ocultar de nadie. He decidido siempre estar bien y no tengo que ocultar. No tengo que dar más información que eso", comentó Karen Dejo dejándo en claro que no quiere hablar sobre su nuevo galán.

Luciana Fuster, Rosángela, Karen Dejo y Ducelia son ahora las mejores amigas

Todos los episodios de En boca de todos en TVGO. ¡Suscríbete Ahora!