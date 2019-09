"Karen Dejo todavía no olvida a Lucas Piro", afirmó Ducelia Echevarría

Ducelia Echevarría se presentó en la secuencia de los octógonos de En boca de todos y le preguntaron quién de los guerreros no olvida a su ex. La competidora de Pozuzo no lo pensó mucho y afirmó que Karen Dejo todavía no olvida a Lucas Piro.

➤ Mira:Karen Dejo arremetió contra Reinaldo Dos Santos por esta predicción

"No lo olvida y lo va a demostrar esta noche creo yo. Yo creo que por allí hay algo y por eso a ella le incomodan ciertas cosas de él, él también se incomoda con ella", declaró la combatiente, quien reafirmó que a Karen Dejo no le da igual la presencia de Lucas Piro.

Todos los episodios de En boca de todos en TVGO. ¡Suscríbete Ahora!