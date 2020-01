Juan Ignacio Di Marco lloró desconsoladamente al ser sorprendido por su mamá.

¡Conmovedor! Juan Ignacio Di Marco visitó En boca de todos y se llevó tremenda sorpresa al recibir la visita de su mamá desde Argentina. El actor no pudo evitar las lágrimas al reencontrarse con su madre y abrazarla después de mucho tiempo.

Previamente, Nacho Di Marco contó que su familia es muy unida y fue muy difícil para él pasar la Navidad solo en Perú. Por ello, los conductores le dijeron que cierre los ojos y los abra a la cuenta de tres.

Patricia Fabiana Aguirre, mamá de Juan Ignacio Di Marco, ingresó al set y abrazó fuertemente a su hijo. "No puedo creerlo, gracias a toda la gente que hizo posible esto, de verdad no sabía nada, no puedo creerlo tenerte acá", afirmó muy emocionado el popular "Bicho" de Los Vílchez.

