Jota Benz a Angie Arizaga: "Voy a ser el mejor esposo y papá del mundo"

Jota Benz ve un futuro junto a Angie Arizaga y le hizo una romántica promesa en televisión.

Jota Benz ve un futuro al lado de Angie Arizaga y por ello decidió comenzar una relación con ella. El cantante urbano se encuentra tranquilo junto a la modelo y no ve lejana la posibilidad de casarse y formar una familia con ella.

"Te lo digo aquí, lo he dicho detrás de cámaras y lo he dicho un millón de veces, yo no creo en religiones, yo creo en Dios, yo creo en mi relación con Él, si a mí me toca o tomamos la decisión de casarnos mañana o pasado, voy a ser el mejor esposo del mundo", dijo Jota Benz en su visita a En boca de todos.

El hermano de Gino Assereto, además, no descarta convertirse en padre. "Y si me toca ser papá mañana o pasado, voy a ser el mejor papá del mundo. No me pongo planes, ni digo lo haría, lo voy a hacer, porque simplemente va a llegar cuando tenga que llegar", finalizó el enamorado de Angie Arizaga.

¿Angie Arizaga y Jota Benz ya conviven?