Jota Benz a Angie Arizaga por su romántico gesto: "Te gusta que me pongan en estas situaciones"

Jota Benz "reclamó" a Angie Arizaga porque no dejaba de reírse, pero ella le aclaró que no sabía de la foto dándole café.

Jota Benz no deja de hablar y demostrar todo el amor que siente por Angie Arizaga y esta vez lo vimos detrás de cámaras engriéndola dándole café. El guerrero fue captado en uno de los camerinos y no quiso dar muchos detalles sobre su atento gesto.

En el set de En boca de todos, Angie Arizaga no dejaba de reírse al ver a su enamorado nervioso y él se dio cuenta de su actitud. "Lo más gracioso es que ella se ríe no más, tú te ríes no más, te gusta que me pongan en estas situaciones, creo que por eso me dijiste que lleve el café al set", fue el reclamo de Jota Benz, aunque la "negrita" le aclaró que ella no sabía que le tomarían la foto.

Todos los episodios de En boca de todos en TVGO. ¡Suscríbete Ahora!