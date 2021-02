Jossmery Toledo desfiló con tremendo look y Tula Rodríguez tuvo inesperada reacción

La conductora cuestionó a la expolicía porque llegó al programa con un bikini de lentejuelas.

Jossmery Toledo volvió a En boca de todos para lucir su espectular figura con un sensual bikini, pero Tula Rodríguez tuvo inesperada reacción al verla desfilar en vivo. La conductora cuestionó a la expolicía porque llegó al programa con un look de lentejuelas.

"¿Por qué ese look? ¿Por qué tiene que venir con lentejuelas? No me parece porque es un horario para la mamá, ¿por qué así vestida? No entiendo", precisó la compañera de Maju Mantilla en tono de broma al ver el cuerpo fitness de la abogada.

