Josimar Fidel oficializó su romance con María Fe Saldaña

¡No se esconde! Josimar Fidel habló en exclusiva para En boca de todos de su nuevo romance con María Fe Saldaña, la joven de 20 años que ha conquistado el corazón del cantante.

El salsero se separó hace diez meses de su esposa Gianella Ydoña y ahora se muestra feliz por la relación que ha comenzado a vivir desde hace algunas semanas, aunque ha manifestado que prefiere mantenerlo en privado para no volver a repetir una mala experiencia.

"Yo no me he escondido para nada. Sigo haciendo mi vida igual. Estoy feliz, recién está empezando, esperemos que fluya y se dé todo lo mejor con la bendición de Dios. Lo quiero mantener tranquilo para que no se ensucie", comentó.

Para el amor no hay edad

Josimar también expresó que no le molesta la diferencia de edad con su enamorada ni le molesta los comentarios negativos relacionados a eso. "Creo que para el amor no hay edad. Todo con respeto y cautela, también soy joven", dijo.

