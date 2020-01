Josimar confesó que tenía el póster de Tula Rodríguez en su habitación

¡No me digas eso! Josimar Fidel se confesó en En boca de todos y en plena entrevista afirmó que cuando era adolescente guardaba en su dormitorio el póster de Tula Rodríguez, quien en ese entonces se lucía como vedette.

"Claro, cuando salía en un programa que no puedo decir el nombre… y salía con un hilo", contró entre risas Josimar. "Cuando era la malcriada del 'Trome', y a mucha honra", dijo por su parte Tula Rodríguez, quien envió un mensaje a su hija Valentina.

"Mi hija me está escuchando, hijita, sí, he trabajado así, con ropa de baño por si acaso, sí, he trabajado pues, así construí mi casa, teché también, compré mi carrito, compré mi casita, poco a poco, como todos señores, trabajando", explicó Tula Rodríguez.

