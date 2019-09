Josetty Hurtado reaccionó así al ver su antes y después.

¡Súper directa! Josetty Hurtado reapareció totalmente renovada en el set de En boca de todos y dejó un claro mensaje sobre su antes y después. La actriz e influencer afirmó que no esconde su pasado y hoy en día ya no le afecta.

"¿Cuánto te costó borrar la imagen del pasado, porque en su momento no te sentías bien?", le preguntó Ricardo Rondón. "Yo nunca jamás he borrado mi pasado, más bien me parece que es bueno para incentivar a las jovencitas, sobre todo cuando estás en el ojo público, no todos somos fuertes", dijo la hija mayor de Andrés Hurtado.

"Ya el día de hoy no me importa, no me afecta, más bien si yo tengo que poner mi pecho y ser la voz de tantas niñas que sufren de bullying, yo lo voy a hacer", aseguró Josetty Hurtado, quien agregó que, definitivamente, ha pasado por una evolución en su imagen.

Tras las imágenes del antes y después de Josetty Hurtado, la influencer peruana detalló que, en su momento, tuvo veinte kilos de más. "Era literal aprender a reconocer mi cuerpo, saber qué cosas tenía que evitar y hacer mucho deporte", contó.

