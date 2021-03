Joselito Carrera dio positivo al COVID-19

El conductor de televisión reveló cómo se enteró la penosa noticia.

Joselito Carrera indicó en En boca de todos que no estará mañana en Emprendedor, ponte las pilas, ya que dio positivo al COVID 19. A pesar de la noticia, el empresario mostró una actitud positiva y contó los detalles de cómo supera el mal.

"Yo no estaré el día de mañana en Emprendedor, ponte las pilas porque di positivo el día martes al COVID. Me sacaron la prueba antígena. Luego de siete pruebas, ya me tenía que enganchar con una y, con la bendición de Dios, soy asintomático. No he presentado muchos problemas. Sigo alimentándome de la mejor forma, alimentación sana con muchos vegetales, con muchas menestras, proteínas, mucho deporte. Siempre encomendándome a mi padre y aislado.", expresó.

"Quiero que con este mensaje pueda dirigirme al público, a todos los pacientes, a todas sus familias que no se dejen llevar con el miedo que todo tiene desenlaces fatales. Todos somos couch nosotros mismos, todos tenemos esa energía y ese poder que nos va a poder hacer brillar ante cualquier dificultad. La energía más baja del mundo es el miedo y la más fuerte, el amor.", dijo Joselito.

