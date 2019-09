John Kelvin bajó 20 kilos e impactó con su nuevo físico

¡Es otra persona! John Kelvin reapareció completamente irreconocible luego de haber bajado más de 20 kilos de peso. El cantante se sometió a una operación de manga gástrica por un tema de salud.

"Yo era flaco, si no que la mala alimentación hizo que subiera de peso y ya por un tema de salud tuve que operarme, me hice la manga gástrica y de verdad que me siento muy bien conmigo mismo", detalló el líder de la orquesta "Salsicumbia" para En boca de todos.

John Kelvin bajó con la operación 22 kilos en tres meses, de pesar 94 kilos ahora está en 72 a base de ejercicios, dieta y proteínas.

"No soy mucho de ir al gimnasio, pero parte de mi rutina es comer saludable y hacer ejercicios porque es fundamental. Ya no como hamburguesas, no tomo gaseosas, sino full agua, y también proteínas", contó en la entrevista que se realizó en su estudio de grabación.

