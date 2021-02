Johanna San Miguel no descarta conducir EEG con Jazmín Pinedo: Es una súper conductora

Johanna San Miguel afirmó que Jazmín Pinedo tiene trayectoria como conductora y el encuentro se podría dar pronto.

Johanna San Miguel siente nostalgia por los "guerreros históricos" que ya no están en Esto es Guerra y se refirió a la ausencia de Jazmín Pinedo. La conductora aclaró que no le molesta "para nada" hablar de la popular "chinita".

"Jazmín es una súper conductora, Jazmín tiene una trayectoria, es súper joven y ha empezado con muy buen pie, empezar a tomar digamos Esto es Guerra no es fácil, es un monstruo Esto es Guerra", dijo Johanna San Miguel, quien no descartó conducir el reality con Jazmín Pinedo.

"Sí me hubiera gustado conducir con ella y quién sabe que se pueda dar en algún momento, eso no lo podemos saber, Esto es Guerra va cambiando, va mutando, mírame después de cinco años yo he vuelto, podría volver Mathías Brivio", afirmó Johanna San Miguel.

Todos los episodios de En boca de todos en TVGO. ¡Suscríbete Ahora!