Johanna San Miguel a Carloncho: "No logro entender cómo la bonita de EEG puso los ojos sobre ti"

"Antes de que ella esté en EEG yo decía pero a esta chica qué le pasó, no entiendo", contó Johanna San Miguel.

Johanna San Miguel confesó que físicamente prefería a Gian Piero Díaz madurito y con experiencia y un comentario de Carloncho hizo que la conductora le recuerde su pasado amoroso con Rosángela Espinoza.

"Mira Carloncho, tú no me hagas hablar, porque hasta el día de hoy no lograré entender cómo la bonita de Esto es Guerra puso los ojos sobre ti, no entiendo. Antes de estar en Esto es Guerra yo decía pero a esta chica qué le pasó… más allá de la belleza, no te escudes en eso", dijo Johanna San Miguel en su visita a En boca de todos.

