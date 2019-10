Jefferson Farfán y Michelle Soifer: ¿Qué dijo Melissa Klug sobre supuesto romance?

¿Fue en su tiempo? Melissa Klug fue entrevistada por Vanessa Terkes y se pronunció sobre los supuestos mensajes que Jefferson Farfán habría enviado a Michelle Soifer. Como se recuerda, Kevin Blow dijo hace algunos días que el futbolista estuvo interesado en la cantante.

"De verdad que yo conozco a Michelle, pero no somos amigas. Nos hemos visto un par de veces, no sé en qué tiempo ha sido, no sé si ha sido en el mío o en el de otra persona", declaró Melissa Klug.

