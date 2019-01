Jefferson Farfán no oficializará su relación con Ivana Yturbe, según Reinaldo Dos Santos. Carloncho preguntó cómo ve el futuro de la pareja, pero el vidente brasileño afirmó que su relación solo es un amor de verano.

"Allí no hay nada serio. Solo es un choque y fuga. No va pasará nada, lo que pasó quedará oculto", sentenció Reinaldo Dos Santos. Además, el vidente agregó que Ivana Yturbe no volverá nunca más con Mario Irivarren.

