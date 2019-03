¿Jefferson Farfán e Ivana Yturbe terminaron? Esto reveló Brunella Horna

Ivana Yturbe visitó el set de En boca de todos tras su comentado regreso a Esto es Guerra y llegó para presentarse en la secuencia de su mejor amiga Brunella Horna, quien fue muy directa con su primera pregunta.

"Me la ponen difícil de verdad, hay algunas preguntas que no quiero hacer… puedo empezar ya con una pregunta, amiga, cuéntame, sí o no, ¿Ivana Yturbe está soltera?", fue la interrogante de Brunella Horna.

"¿Soltera? Estás tratando de decir que ha pasado algo con Jefferson Farfán. ¿Se acabó la relación?", fue el comentario de Ricardo Rondón. "Amiga si tú sabes la respuesta, para qué me preguntes", respondió escuetamente la enamorada de Jefferson Farfán.

