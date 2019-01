Jefferson Farfán e Ivana Yturbe: ¿Cuál es la verdad de su relación?

Jefferson Farfán estrenó hace unos días su residencia de verano en Asia y se especula que Ivana Yturbe fue la invitada especial en la gran fiesta que organizó el futbolista, quien ha sido relacionado sentimentalmente con la modelo.

Mira: ¿Jefferson Farfán es el nuevo fan de Daniela Darcourt?

Sin embargo, Ricardo Rondón reveló en el programa estreno de En boca de todos que el delantero y la modelo solo son amigos. "Se dice, se comenta, se especula que estaría en saliditas con Ivana Yturbe, es más, les cuento que el sábado han coincidido, han estado juntos", detalló el periodista.

Mira: Mario Irivarren: "No me voy a casar con Ivana Yturbe"

"Pero fuentes muy cercanas me dicen que Jefferson Farfán ha considerado por el momento seguir disfrutando de su soltería, no quiere todavía vínculos ni relaciones. Nada está oficializado ni proclamado, que salgan a brindar, a bailar, eso no significa nada, son amigos", agregó el conductor de En boca de todos.

Todos los episodios de En boca de todos en TVGO. ¡Suscríbete Ahora!