Ivana Yturbe confesó lo que hizo con el anillo que le regaló Jefferson Farfán

En el reciente programa de En boca de todos, Ivana Yturbe confesó lo que hizo con el anillo de diamantes que le regaló Jefferson Farfán. La integrante de Esto es guerra aseguró que aún mantiene una amistad con la "Foquita" pese a terminar su relación sentimental.

➤ Mira: Jefferson Farfán e Ivana Yturbe: Reinaldo Dos Santos reveló el motivo de su ruptura

"Me lo iba a quitar hace dos semanas, pero dije si me lo quito todos ibana a decir 'se quitó el anillo'. No me lo quité para evitar ese tipo de cosas, sobre todo por él (por Farfán). Yo normal, puedo estar en todas las noticias de espectáculos, pero siento que él no se lo merece", comentó Ivana Yturbe.

➤ Mira: ¿Ivana Yturbe sigue enamorada de Mario Irivarren? Reinaldo Dos Santos dijo esto

Todos los episodios de En boca de todos en TVGO. ¡Suscríbete Ahora!