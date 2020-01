Jefferson Farfán: "Cuto" Guadalupe no pagará por ver la película de su sobrino

Faltan pocos días para el estreno de la película de Jefferson Farfán, "La Foquita: el 10 de la calle", y quien aún no ha recibido su invitación para la premiere es su tío Luis "Cuto" Guadalupe.

► Mira: Jefferson Farfán y Yahaira Plasencia terminarán por ampay, sentenció Reinaldo Dos Santos

"No estoy invitado, no, hasta el momento. Me imagino que sí (toda la familia lo acompañará), si llega la invitación entonces la familia tiene que estar ahí, pero si no llega hay que verlo no más en casa", dijo el exfutbolista para En boca de todos.

► Mira:Jefferson Farfán dedicó sentido mensaje por tragedia en Villa El Salvador

¿Si no es invitado, apoyará el cine peruano y pagará su entrada para ver la película de Jefferson Farfán? "No, no, tampoco, tampoco, porque si yo sé la historia ya, cómo voy a pagar", afirmó el popular "Cuto" Guadalupe.

Thamara Gómez: "Jefferson Farfán no es mi tipo"

Todos los episodios de En boca de todos en TVGO. ¡Suscríbete Ahora!