Jefferson Farfán confesó a qué se hubiera dedicado si no era futbolista

Jefferson Farfán se confesó en entrevista exclusiva para En boca de todos y respondió qué hubiera sido, si no era futbolista. La declaración del delantero sorprendió y provocó las risas de Maju Mantilla.

"Choro, no sé", afirmó Jefferson Farfán, quien también detalló que le hubiera gustado la música porque su mamá fue bailarina. "Me encantaba mucho la música, yo creo que me hubiera inclinado un poco la música, me gustan mucho los carros también", detalló el jugador.

