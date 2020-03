Jazmín Pinedo y su reacción al ver sensual sesión de fotos de Gino Assereto.

Jazmín Pinedo no imaginó que En boca de todos le tenía preparada una gran sorpresa al terminar Esto es guerra. La conductora fue abordada por las cámaras para que opine sobre la sensual sesión de fotos de Gino Assereto.

"Gino es un hombre muy atractivo y bastante guapo con un cuerpo muy escultural. Me parece que él tiene el prototipo de un modelo internaciona, pero era bastante tímido. No hacíamos sesiones de fotos porque a él no le gustaba ", precisó la conductora del programa de competencia.

