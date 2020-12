Reinaldo Dos Santos: "Ivana Yturbe y Beto Da Silva no llegan juntos al 2022"

Reinaldo Dos Santos dio una terrible predicción sobre el romance de Ivana Yturbe y Beto Da Silva.

Ivana Yturbe y Beto Da Silva son la pareja más enamorada del momento e inclusive ya piensan en boda, después de la romántica pedida de mano que tuvo la modelo. Sin embargo, para Reinaldo Dos Santos, ellos no llegarán al matrimonio.

"Esa es una relación que no va a durar. Durarán corto y mediano, a largo plazo no. Me atrevería a decir que ellos no llegan al 2022 juntos", sentenció Reinaldo Dos Santos sobre la relación de Ivana Yturbe y Beto Da Silva.

