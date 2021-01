¿Ivana Yturbe y Beto Da Silva juntos en Esto es Guerra?

Brunella Horna reveló tremendo detalle sobre el regreso a EEG de su mejor amiga Ivana Yturbe.

Ivana Yturbe y Beto Da Silva están jmás juntos que nunca e inclusive trabajarían en el mismo lugar. "Todo puede pasar, tal vez no entra Ivana sola, pero puede entrar Yvana Yturbe y su amor Beto Da Silva", reveló Brunella Horna sobre la nueva temporada de Esto es Guerra.

Según Reinaldo Dos Santos, Ivana Yturbe no estará cara a cara con su ex Mario Irivarren en EEG 2021. "No los veo, simplemente por eso, yo no los veo ahí", dijo el vidente. ¿Qué pasará? Descúbrelo este lunes 25 de enero desde las 6:50 p. m. en América Televisión.

Todos los episodios de En boca de todos en TVGO. ¡Suscríbete Ahora!