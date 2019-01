¿Ivana Yturbe viajó a Rusia para sorprender a Jefferson Farfán?

En el reciente programa de En boca de todos, Brunella Horna quedó impactada cuando Carloncho le preguntó si Ivana Yturbe viajó a Moscú, donde casualmente juega Jefferson Farfán.

"No sé. No he hablado hoy día con ella. Cuéntame porque yo no sé", comentó Brunella Horna a Carloncho, quién le consultaba si Ivana Yturbe seguía en Lima, en un vuelo o si ya llegó a Moscú, Rusia.

