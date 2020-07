Ivana Yturbe tras terminar con Beto Da Silva: "Estoy tranquila y feliz"

Ivana Yturbe agradeció a todas las personas que se preocupan por ella y aclaró que sigue con su vida.

Cuando parecía que Ivana Yturbe había encontrado en Beto Da Silva al hombre de su vida, esta historia de amor se acabó. Mientras la modelo disfrutaba en casa de su soltería, el futbolista fue captado celebrando el fin de relación con unos amigos.

"Para toda la gente que me pregunta cómo estoy, estoy tranquila, los quiero mucho, gracias por preocuparse, pero no voy a hablar más. Prefiero que cada uno piense lo que quiera pensar, no voy a hablar de mi vida privada, yo sigo aquí trabajando y feliz", declaró Ivana Yturbe para En boca de todos.

Todos los episodios de En boca de todos en TVGO. ¡Suscríbete Ahora!