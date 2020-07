Ivana Yturbe: "No tengo tiempo para pensar y perdelo en tonterías"

Beto Da Silva aún guarda las esperanzas de volver con Ivana Yturbe, pero ella fue contundente.

Beto Da Silva reveló las razones por las que su relación con Ivana Yturbe terminó luego de 33 días de haberla oficializado.

Aunque el futbolista quiso dar a entender que el fin de su romance con Ivana Yturbe podría tener una reconciliación, esas no serían las intenciones de la modelo, quien se enteró de lo que quiere su expareja.

"Por fin en la camita, de verdad que estaba muerta, no paré todo el día y mañana también tengo un día súper largo, pasado también, esta semana he estado súper ocupada. Me encantan esos días de verdad porque no me da tiempo para pensar y perder mi tiempo en tonterías", dijo Ivana Yturbe en Instagram.

