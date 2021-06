Ivana Yturbe reapareció en vivo y mostró su embarazo de 11 semanas

La esposa de Beto da Silva mostró su pancita y lo feliz que se encuentra con la llegada de su primer bebé.

Ivana Yturbe reapareció en televisión y en exclusiva para el programa En boca de todos para mostrar su embarazo de 11 semanas. La esposa de Beto da Silva mostró su pancita frente a las pantallas y reveló lo feliz que se encuentra con la llegada de su primer bebé.

"Ya voy a cumplir 11 semanas esta semana. He tenido un embarazo bien complicado. El doctor no me quería dejar decirlo porque quería que cumpla el tiempo y como saben tuve una pérdida antes. Por fin se los puedo contar de verdad que me moría de ganas de decirlo", expresó la exintegrante de Esto es guerra.

¿Ivana Yturbe y Beto Da Silva tendrán una niña?